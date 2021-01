Botti di Capodanno, nel Napoletano donna ferita alla testa da un proiettile (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tra gli otto feriti nella notte di San Silvestro, tra Napoli e provincia, c'è una donna colpita alla testa da un proiettile vagante, esploso durante gli spari dei Botti dopo la mezzanotte.... Leggi su ilmattino (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tra gli otto feriti nella notte di San Silvestro, tra Napoli e provincia, c'è una donna colpitada unvagante, esploso durante gli spari deidopo la mezzanotte....

poliziadistato : Un saluto da Lucio e Ermes, pastore belga dei cinofili di Ancona Questa sera non dimenticatevi dei vostri amici a q… - Viminale : #Capodanno in #sicurezza: no ai #botti illegali per la tua incolumità e di chi festeggia con te la sera di… - enpaonlus : «Alzare il volume della tv e non lasciarli soli»: come proteggere gli animali dai botti di Capodanno - mattinodinapoli : Napoli «scaccia» il 2020 coi botti: 8 feriti ma mai così pochi a Capodanno - kappagrossi : Non pensavo che le girandole potessero fare il rumore di ieri sera... A Roma botti vietati a Capodanno: l'ordinanz… -

Ultime Notizie dalla rete : Botti Capodanno Botti di capodanno, lancia petardi: ferito da esplosione in auto nel Ragusano Il Messaggero Capodanno: Milano accoglie il 2021 con fuochi d'artificio e qualche eccesso

Nonostante la zona rossa, in molti non rinunciano al rito dei botti. Incidenti ed episodi di vandalismo in periferia ...

Palermo, sequestrati 260 kg di botti per capodanno

APPROFONDIMENTI CRONACA Messina: sequestrati oltre 300 kg di fuochi d'artificio. Ultimo aggiornamento: 10:15. A poche ore dai 'festeggiamenti' per il primo dell'anno, intervento importante della Guard ...

Nonostante la zona rossa, in molti non rinunciano al rito dei botti. Incidenti ed episodi di vandalismo in periferia ...APPROFONDIMENTI CRONACA Messina: sequestrati oltre 300 kg di fuochi d'artificio. Ultimo aggiornamento: 10:15. A poche ore dai 'festeggiamenti' per il primo dell'anno, intervento importante della Guard ...