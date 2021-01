Botti di Capodanno killer: morto un 13enne ad Asti, a Napoli donna ferita alla testa (video) (Di venerdì 1 gennaio 2021) I Botti di Capodanno continuano a mietere vittime. Ad Asti nella notte di San Silvestro un tredicenne ha perso la vita, a Napoli, una donna di 52 anni è stata ferita alla testa da un proiettile. Sono i casi più gravi registrati al momento. Botti di Capodanno: tragedia mortale in Piemonte Il ragazzino di Asti è morto in seguito alle ferite all’addome provocate dall’esplosione di un fuoco di artificio che stava maneggiando. E’ accaduto poco prima della mezzanotte nella zona di via Learco Guerra, dove sorge un grande campo nomadi. «Abbiamo trovato una realtà di degrado evidente – aveva commentato a settembre il questore di Asti sul campo rom – con i bimbi che giocano tra ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 gennaio 2021) Idicontinuano a mietere vittime. Adnella notte di San Silvestro un tredicenne ha perso la vita, a, unadi 52 anni è statada un proiettile. Sono i casi più gravi registrati al momento.di: tragedia mortale in Piemonte Il ragazzino diin seguito alle ferite all’addome provocate dall’esplosione di un fuoco di artificio che stava maneggiando. E’ accaduto poco prima della mezzanotte nella zona di via Learco Guerra, dove sorge un grande campo nomadi. «Abbiamo trovato una realtà di degrado evidente – aveva commentato a settembre il questore disul campo rom – con i bimbi che giocano tra ...

