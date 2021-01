Biden elogia lavoratori in prima linea | Trump se stesso

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Nel messaggio di Capodanno il presidenteriflette sui suoi risultati definendoli “vittorie storiche”, mentre il presidente elettoin pimaaffermando che tutti noi dobbiamo loro tanto.ha dato un messaggio di speranza per il 2021. Messaggio di Capodanno: cosa ha detto? Il presidente uscente Donald

Nel messaggio di Capodanno Joe Biden elogia i lavoratori in prima linea e lancia parole di speranza, Trump invece elogia se stesso.Il democratico ha inoltre speso parole di elogio anche per i ricercatori e i medici in prima linea considerate le punte avanzate del lavoro clinico sul campo. Anche la moglie di Biden, Jill, ha ...