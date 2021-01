2021 al via in zona rossa, cosa si può fare e cosa no a Capodanno: regole e deroghe (Di venerdì 1 gennaio 2021) zona rossa Capodanno 2021. L’anno nuovo si apre in lockdown proprio per evitare assembramenti. Un modo per contenere il contagio da pandemia Covid-19. Ci sono, tuttavia, delle deroghe, che è bene tenere a mente. Posso uscire e recarmi nella mia seconda casa? Andare a trovare amici e partenti? I negozi sono chiusi? Vediamo insieme cosa si può fare e cosa no nel primo giorno del 2021. Qualche parola infine sulle multe previste per chi viola le restrizioni. leggi anche l’articolo —> Giorni festivi e ponti del 2021: quando sarà Pasqua? zona rossa Capodanno 2021, cosa si può ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 1 gennaio 2021). L’anno nuovo si apre in lockdown proprio per evitare assembramenti. Un modo per contenere il contagio da pandemia Covid-19. Ci sono, tuttavia, delle, che è bene tenere a mente. Posso uscire e recarmi nella mia seconda casa? Andare a trovare amici e partenti? I negozi sono chiusi? Vediamo insiemesi puòno nel primo giorno del. Qualche parola infine sulle multe previste per chi viola le restrizioni. leggi anche l’articolo —> Giorni festivi e ponti del: quando sarà Pasqua?si può ...

vascorossi : “Una canzone d’amore buttata via” - Dalle 00:01 del 01.01.2021 è fuori ovunque il nuovo singolo su Spotify, Amazon… - fattoquotidiano : Sgarbi portato via di peso, i “trojan” del leghista Zoffili, la lucertola di Calderoli. Il peggio del Parlamento ne… - GassmanGassmann : Influencer per l'ambiente, donne in prima linea e un segreto: coerenza tra messaggio e stile di vita… - gdt62 : Approvata la #Manovra2021: tutte le misure dedicate alla #cultura @_MiBACT @beni_culturali @cultura_italiae… - princessissina : RT @lagigetti: Niente, mi ero svegliata di buonumore ma nel giro di due secondi sono tornata ad essere la stessa incazzata del 2020 che sta… -