Senato approva la manovra: stanziati 40 miliardi, numerosi bonus in arrivo

Stanotte il Senato ha dato il suo ok alla manovra da 40 miliardi per il 2021: si tratta di una legge di bilancio pensata per andare incontro in tutto e per tutto a una popolazione vessata da un 2020 di pandemia e recessione finanziaria e prevede che per il solo settore lavoro siano stati messi a disposizione 7 miliardi. Moltissimi i bonus per i cittadini, che prevedono forti sconti per i contribuenti. Lavoro: cassa integrazione e aiuti agli autonomi Sul fronte lavoro, molti i provvedimenti finalizzati ad aiutare le imprese ed i lavoratori. Continuerà ad esserci una Cassa integrazione Covid (per la quale sono stati messi a disposizione 5 miliardi) e ci sono grandi novità anche per autonomi e partite Iva che hanno avuto grosse perdite di fatturato nel 2020.

Stanotte il Senato ha dato il suo ok alla manovra da 40 miliardi per il 2021: si tratta di una legge di bilancio pensata per andare incontro in tutto e per tutto a una popolazione vessata da un 2020 d ...

Un aiuto per ripartire. Un aiuto, ipse dixit, per "chi è stato dimenticato dal governo". Regione Lombardia, con la delibera approvata mercoledì dalla giunta su proposta dell'assessore all'istruzione, ...

