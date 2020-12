Roma | metro B | scende sui binari e minaccia suicidio

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 31 dicembre 2020) È successo nella serata di ieri. Un uomo è sceso suidellaed hato il. I militari sono stati allertati dalle grida di un uomo e sono accorsi subito aidellaB. Lì hanno trovato un uomo in stato confusionale che urlava di voler mettere fine alla sua vita. I militari, indossati i dispositivi di protezione, sono subito accorsi e hanno messo l’uomo in salvo. Pochi attimi dopo è arrivata un’altra pattuglia a dar loro supporto. L’identità dell’uomo è sconosciuta, dato che non aveva con sé i documenti. Intanto tra gli psichiatri è allarme. Dall’inizio della pandemia i suicidi sono aumentati esponenzialmente, da marzo sono stati oltre 70 i suicidi. “Fenomeno in aumento per paura della malattia, isolamento sociale, conseguenze economiche”, ...