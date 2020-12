Perché si mangiano cotechino e lenticchie a capodanno? (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nel menù del Cenone di capodanno non può mai mancare un piatto di cotechino e lenticchie. Vi siete mai chiesti Perché si mangiano e cosa c’è dietro questa tradizione? È un rito a cui è quasi impossibile sfuggire. Da una parte c’è un salume italiano molto gustoso e tutt’altro che light, dall’altra il primo legume coltivato nella storia. C’è chi tira in ballo l’episodio delle lenticchie tra Esaù e Giacobbe dell’Antico Testamento, ma la presenza fissa della lenticchia a tavola dopo la mezzanotte del 31 dicembre si deve ai Romani che lo consideravamo un investimento per il futuro, quindi avevano l’abitudine di regalare una scarsella (borsa di cuoio) piena di lenticchie l’ultimo giorno dell’anno, nella speranza che si trasformassero in monete. Visto che erano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nel menù del Cenone dinon può mai mancare un piatto di. Vi siete mai chiestisie cosa c’è dietro questa tradizione? È un rito a cui è quasi impossibile sfuggire. Da una parte c’è un salume italiano molto gustoso e tutt’altro che light, dall’altra il primo legume coltivato nella storia. C’è chi tira in ballo l’episodio delletra Esaù e Giacobbe dell’Antico Testamento, ma la presenza fissa della lenticchia a tavola dopo la mezzanotte del 31 dicembre si deve ai Romani che lo consideravamo un investimento per il futuro, quindi avevano l’abitudine di regalare una scarsella (borsa di cuoio) piena dil’ultimo giorno dell’anno, nella speranza che si trasformassero in monete. Visto che erano ...

TaniuzzaCalabra : @miyavoice @MFulvia @enricocolosimo @marinellazetti @m_ioia @Finferlo @Defcon1979 @egos23 @chiscoforever… - __Hubble__ : RT @FuryBionda: @SimoneBonzanini @tajaliga @il_Maggiore @__Hubble__ @CapitanArbano Dai Simo non puoi fare il paragone proprio. L'allevament… - MarcoSimoni_Veg : @PoggiActress continua a chiudere affari con loro ? perchè le merde italiane che mangiano vitelli, polli, maiali, a… - alfredodepersis : @wolfPris Si mangiano solo stasera... che sia, perché no? Magari lingerie per gli altri 364 giorni?? - taegoodboy_ : Non ho gusti lavo il cazzo perchè stavo mangiano MANAGGIA AL CAZOOOOOOOO -

Ultime Notizie dalla rete : Perché mangiano Antonella Clerici, Natale e il libro "È sempre mezzogiorno" Corriere della Sera