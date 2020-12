Pa e smart working | misure prorogate fino al 31 gennaio

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il ministero della Pubblica amministrazione comunica la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del dm che proroga lemesse in campo dal dicastero per contrastare il coronavirus. (Adnkronos) ...

(Teleborsa) - Il Ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ha prorogato fino al 31 gennaio prossimo le disposizioni contenute nel Decreto ministeriale del 19 ottobre in materia di lavo ...Con decreto ministeriale pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale, la ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone ha prorogato fino al 31 gennaio prossimo le disposizioni contenute nel ...