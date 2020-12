Osservatorio sulla violenza contro le donne e i bambini, primo incontro online (Di giovedì 31 dicembre 2020) Si è svolta sulla piattaforma Zoom il primo incontro del direttivo nazionale dell’Osservatorio per il monitoraggio ed il contrasto della violenza contro le donne, giovani e bambini dell’ International Human Rights Commission. Nel corso della riunione sono intervenuti il professore Salvatore Pignataro, Commissario IHRC, Criminologo investigativo, analista del crimine, Specialista in Criminologia, Sicurezza e Intelligence. Ad intervenire è stato anche il Cavaliere Rag. Pietro Sicurelli Coordinatore Repubblica italiana volontari IHRC, la professoressa Irene Strazzeri, Sociologa Università del Salento ( Lecce), la dott.ssa Lorena Galesi, Pedagogista Esperta nel settore della violenza contro i minori, la dott.ssa Anna ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 31 dicembre 2020) Si è svoltapiattaforma Zoom ilindel direttivo nazionale dell’per il monitoraggio ed il contrasto dellale, giovani edell’ International Human Rights Commission. Nel corso della riunione sono intervenuti il professore Salvatore Pignataro, Commissario IHRC, Criminologo investigativo, analista del crimine, Specialista in Criminologia, Sicurezza e Intelligence. Ad intervenire è stato anche il Cavaliere Rag. Pietro Sicurelli Coordinatore Repubblica italiana volontari IHRC, la professoressa Irene Strazzeri, Sociologa Università del Salento ( Lecce), la dott.ssa Lorena Galesi, Pedagogista Esperta nel settore dellai minori, la dott.ssa Anna ...

