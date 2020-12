Napoli, Vigilia di sangue: ucciso il padre di Luigi Caiafa. Ferito un 28enne (Di giovedì 31 dicembre 2020) Napoli. Si chiamava Ciro Caiafa, il 40enne Ferito mortalmente con colpi d’arma da fuoco nella notte. Stanotte, intorno all’1 e 15, il 40enne è giunto in fin di vita all’ospedale Pellegrini, dove poi è deceduto. Napoli, Vigilia di sangue: ucciso il padre di Luigi Caiafa La vittima era il padre di Luigi Caiafa, il giovane rapinatore L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 31 dicembre 2020). Si chiamava Ciro, il 40ennemortalmente con colpi d’arma da fuoco nella notte. Stanotte, intorno all’1 e 15, il 40enne è giunto in fin di vita all’ospedale Pellegrini, dove poi è deceduto.diildiLa vittima era ildi, il giovane rapinatore L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

