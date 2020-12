L’F-35 tra il Covid e le opportunità per l’Italia Un punto sul programma

Leggi su formiche

(Di giovedì 31 dicembre 2020) È un F-35 in versione convenzionale per l’Aeronautica militare italiana, assemblato nel sito novarese di Cameri, l’ultimo Joint strike fighter consegnato nel 2020 da Lockheed Martin. L’anno si conclude con 123 consegne, meno di quelle previste nel 2019, ma con un buon assorbimento da parte della catena di fornitura dell’impatto da-19. I NUMERI In virtù della pandemia e dei ritardi da essa causati, il costruttore americano ha rivisto a maggio gli obiettivi di consegna, passando da 141 velivoli a un range tra 117 e 123. Obiettivo “evitare fluttuazioni che avrebbero determinato un aumento dei costi di produzione e creato ulteriori ritardi e difficoltà”. Dei 123 F-35 consegnati, 74 sono andati alle Forze armate degli Stati Uniti, 31 ai partner del(Italia compresa) e 18 ai clienti internazionali attraverso la formula dei Foreign Military ...