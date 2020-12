Il 2020 in 2 minuti: ecco cos’è successo in quest’anno da dimenticare (VIDEO) (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2020 giunge al termine: l’anno del Coronavirus… ma non solo. In un VIDEO, la sintesi, per due minuti, di quel che è successo quest’anno. Si parte nel Vaticano dove una donna strattona Papa Francesco, si prosegue con gli incendi in Australia, lacrime e fumo per un polmone mondiale. La minaccia di una terza guerra mondiale, fra Trump e Putin e gli italiani che guardando Sanremo si chiedevano “Dov’è Bugo?“. Subito dopo il primo DPCM di Conte e un’Italia che sopravvive cantando sui balconi. De Luca che da sceriffo minaccia i laureandi e Mattarella che, anche lui, non va dal barbiere. Poi l’estate, il ‘Buongiorno da Mondello‘ ma anche l’esplosione a Beirut. E ancora: la didattica a distanza, Biden che vince le elezioni, i nuovi decreti. E i morti, dai più famosi alle infinte vittime del Coronavirus. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilgiunge al termine: l’anno del Coronavirus… ma non solo. In un, la sintesi, per due, di quel che è. Si parte nel Vaticano dove una donna strattona Papa Francesco, si prosegue con gli incendi in Australia, lacrime e fumo per un polmone mondiale. La minaccia di una terza guerra mondiale, fra Trump e Putin e gli italiani che guardando Sanremo si chiedevano “Dov’è Bugo?“. Subito dopo il primo DPCM di Conte e un’Italia che sopravvive cantando sui balconi. De Luca che da sceriffo minaccia i laureandi e Mattarella che, anche lui, non va dal barbiere. Poi l’estate, il ‘Buongiorno da Mondello‘ ma anche l’esplosione a Beirut. E ancora: la didattica a distanza, Biden che vince le elezioni, i nuovi decreti. E i morti, dai più famosi alle infinte vittime del Coronavirus. Il ...

