Gli aperitivi | gli spot e le liti su mascherine e chiusure | così le Regioni hanno affrontato la prima ondata tra errori e polemiche Il videoblob

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 dicembre 2020) E’ passato un anno dal 31 dicembre 2019, quando un’anomala polmonite nella città cinese di Wuhan creò panico per 41 contagi nella sua popolazione. Da quel giorno niente è stato più come. Il 31 gennaio 2020 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte conferma i primi casi in Italia, due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma, annunciando al contempo lo stato di emergenza sanitaria. Tre settimane dopo viene accertato un caso a Codogno, l’ormai celebre paziente 1. Nelle ore successive, si verificheranno altri 15 contagi e poi altri ancora nel Veneto, con la morte di un paziente di Vo’ Euganeo, deceduto nella terapia intensiva dell’ospedale di Schiavonia, a Padova. Il governo approva nella notte del 22 febbraio un decreto, con cui vengono isolati 11 Comuni nel Lodigiano e a Vo’. La sarabanda dei numeri, delle linee poco chiare dell’Oms, dell’incredulità, ...