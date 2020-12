Capodanno Serie C | ecco i botti di calciomercato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 31 dicembre 2020 è probabilmente una data che tutto il mondo attendeva da tempo, perché a conclusione di un anno drammatico sotto diversi aspetti. Tutti i settori ne hanno risentito, con anche il calcio e lo sport tutto che ha visto importanti stravolgimenti. Cosa ci aspetta e cosa c’è davanti a noi? Difficile dirlo, ma le conseguenze di questi mesi così duri già si vedono: l’importante crisi economica ha ridimensionato le faraoniche cifre del. Resta però la voglia di non deludere i tifosi a gennaio e di “fare il botto”:come sarà ildellaC.C: Girone A Un Girone A pieno di sorprese e con un Renate in vetta vedrà le inseguitrici fare di tutto per rincorrere il sogno promozione. L’Alessandria punta a rinforzare il centrocampo ...