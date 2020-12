Cannavaro: 'In Cina situazione difficile, vorrei tornare in Italia' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nostalgia di casa per Fabio Cannavaro , che dal 2017 siede sulla panchina del Guangzhou , nella massima serie cinese. L'ex Juve si è confidato a cuore aperto in una diretta Instagram con l'attore ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nostalgia di casa per Fabio, che dal 2017 siede sulla panchina del Guangzhou , nella massima serie cinese. L'ex Juve si è confidato a cuore aperto in una diretta Instagram con l'attore ...

sportli26181512 : Cannavaro: 'In Cina situazione difficile, vorrei tornare in Italia': L'attuale tecnico del Guangzhou si confida con… - infoitsport : Calciomercato Juve, Cannavaro lo ha puntato: «Vuole portarlo in Cina» - junews24com : Calciomercato Juve, Cannavaro lo ha puntato: «Vuole portarlo in Cina» - junews24com : Calciomercato Juve, Cannavaro lo ha puntato: «Vuole portarlo in Cina» - -