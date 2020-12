Calendario Prada Cup 2021 | date | programma | orari | tv | streaming A seguire l’America’s Cup

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Prenderà il via il 15 gennaio laCup, il torneo dal quale uscirà fuori la sfidante di Emirates Team New Zealand per la 36ma Coppa America di vela. Saranno tre gli equipaggi in gara: Luna RossaPirelli, American Magic ed Ineos Team UK. Le gare si svolgeranno fino al 22 febbraiosul golfo di Hauraki in Nuova Zelanda. Il format dellaCup prevede quattro Round Robin da tre regate ciascuno. La compagine che avrà raccolto il maggior numero di vittorie sarà qualificata per la finale. Le altre due si sfideranno in semifinale, al meglio delle sette prove, mentre la finale si svolgerà su un massimo di tredici regate. Il challenger trionfatore dellaCup, come detto, andrà a sfidare il Defender Emirates Team New Zealand nel Match della 36ma America’s Cup. LaCup, ...