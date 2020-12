Vaccino e propaganda, in rete spunta un video di consegna delle fiale. C’è chi sussurra: «Bisogna fare scena?» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Covid, Vaccino, propaganda del potere: tre mondi che si toccano e che destano polemica e ironia. L’ultimo video pescato nel mare della rete dalle maglie di Twitter, che immortala una delle tante consegne di fiale vaccinali in un ospedale del Belpaese, rinfocola il dibattito perennemente in corso. E allora, l’auto di servizio arriva all’ingresso dell’ospedale. Il fattorino, in divisa, scende e ammicca alla telecamera. Sulla porta d’ingresso del nosocomio trova ad attenderlo un medico di turno. Che sulle prime agguanta il plico con le dosi di Vaccino appena arrivate. Poi, in un attimo di ripensamento, si rivolge al corriere tanto atteso, e dice: «Bisogna fare una scena»? L’interrogativo sorge spontaneo: e i microfoni ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Covid,del potere: tre mondi che si toccano e che destano polemica e ironia. L’ultimopescato nel mare delladalle maglie di Twitter, che immortala unatante consegne divaccinali in un ospedale del Belpaese, rinfocola il dibattito perennemente in corso. E allora, l’auto di servizio arriva all’ingresso dell’ospedale. Il fattorino, in divisa, scende e ammicca alla telecamera. Sulla porta d’ingresso del nosocomio trova ad attenderlo un medico di turno. Che sulle prime agguanta il plico con le dosi diappena arrivate. Poi, in un attimo di ripensamento, si rivolge al corriere tanto atteso, e dice: «una»? L’interrogativo sorge spontaneo: e i microfoni ...

FerdiGiugliano : Speriamo il governo italiano dimostri un’efficienza nella distribuzione del vaccino pari a quella nello sforzo di propaganda. #VaccineDay - NicolaPorro : Esaurito il teatrino mediatico del #Vday, tocca pensare a come riaprire il Paese. O il piano è lockdown a perdere,… - serappp114 : RT @SecolodItalia1: Vaccino e propaganda, in rete spunta un video di consegna delle fiale. C’è chi sussurra: «Bisogna fare scena?» https://… - Culculine2 : RT @Adrian_in_it: @marinellazetti @MadameA02 Non ci sono i vaccini per tutta la popolazione. La polemica sull'obligatorietà del vaccino no… - SecolodItalia1 : Vaccino e propaganda, in rete spunta un video di consegna delle fiale. C’è chi sussurra: «Bisogna fare scena?»… -