RuPaul non pronuncerà più “gentlemen start your engines and may the best woman win”, ecco perché e qual è la nuova frase (Di mercoledì 30 dicembre 2020) gentlemen start your engines and may the best woman win! Quante volte, guardando RuPaul’s Drag Race, avete sentito pronunciare questa frase da RuPaul con tanto di braccio alzato e posa plastica? La risposta è 159 volte, ovvero tutti gli episodi andati in onda in 12 stagioni. Da quest’anno (anzi, dal prossimo, dato che la prima puntata della 13esima stagione è prevista per il 1^ gennaio) le cose cambiano e la frase è stata modificata per renderla più inclusiva. La parola “gentlemen”, che si riferiva ai gentiluomini che partecipavano alla competizione, è stata sostituita da “racers”, ovvero “concorrenti”, dato che chi partecipa al talent non necessariamente si identifica nel sesso maschile. Mentre la ... Leggi su biccy (Di mercoledì 30 dicembre 2020)and may thewin! Quante volte, guardando’s Drag Race, avete sentito pronunciare questadacon tanto di braccio alzato e posa plastica? La risposta è 159 volte, ovvero tutti gli episodi andati in onda in 12 stagioni. Da quest’anno (anzi, dal prossimo, dato che la prima puntata della 13esima stagione è prevista per il 1^ gennaio) le cose cambiano e laè stata modificata per renderla più inclusiva. La parola “”, che si riferiva ai gentiluomini che partecipavano alla competizione, è stata sostituita da “racers”, ovvero “concorrenti”, dato che chi partecipa al talent non necessariamente si identifica nel sesso maschile. Mentre la ...

StraNotizie : RuPaul non pronuncerà più “gentlemen start your engines and may the best woman win”, ecco perché e qual è la nuova… - alessia_vol6 : non io che alle 2 di notte decido di iniziare a guardare rupaul’s drag race, così a caso - Jacopetrux : Io adesso come Derrick Barry nell'episodio di rupaul drag race all star5. Non so che sta succedendo ma sto amando - balenzociaga : RuPaul's Drag Race non utilizzerà più la frase 'And May the best woman... win!' sostituendo woman con 'drag Queen'… - hesurprenant : @spacciozucchine In Rupaul's Drag Race, spesso il termine 'bitch' alla fine della frase è tradotto con 'stronza' o… -

