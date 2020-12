Qui è piccolissima, ma nell’ultimo periodo si è tanto parlato di lei: è un’ex concorrente del GF Vip (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In questa foto condivisa sul suo canale social ufficiale, l’ex concorrente del GF Vip ha condiviso una foto di sé da piccola: chi è? Avete anche voi provato questa nuova challange che sta impazzando sul web? No? Beh, affrettatevi! Ci sono tantissimi personaggi televisivi che, in questi ultimi giorni, si stanno dilettando a condividere degli L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In questa foto condivisa sul suo canale social ufficiale, l’exdel GF Vip ha condiviso una foto di sé da piccola: chi è? Avete anche voi provato questa nuova challange che sta impazzando sul web? No? Beh, affrettatevi! Ci sono tantissimi personaggi televisivi che, in questi ultimi giorni, si stanno dilettando a condividere degli L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

k3kk0 : Ripeto, in un prossimo governo, @virginiaraggi potrebbe fare il ministro della propaganda. Basta vedere una cosa pi… - AmabiliResti01 : RT @niccolo_fabbri: Bravissima la Elia qui. Elia: 'Ma come fate a conoscervi tutti?' Natalia: 'Milano è piccolissima' Ah sì proprio, un p… - niccolo_fabbri : Bravissima la Elia qui. Elia: 'Ma come fate a conoscervi tutti?' Natalia: 'Milano è piccolissima' Ah sì proprio,… - NE0TY0NGIE : data la situazione attuale e all'infortunio mi prendo una piccola, piccolissima pausa da qui. ma volevo complimenta… - artvlouiss : @LOUXBR4VE flavia sei piccolissima, anche a me piacerebbe parlare di più, quando vuoi sono qui amore -