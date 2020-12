Quando va in onda Danza con me: lo show di Roberto Bolle su Rai 1 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Quando va in onda Danza con me, lo show con Roberto Bolle, su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la data di messa in onda è quella di venerdì 1 gennaio 2021. La Rai ha deciso di iniziare l’anno nuovo con il raffinato spettacolo di arte e Danza del grande ballerino italiano. Prodotto da Rai 1 in collaborazione con da Ballandi e ArteDanza srl, la quarta edizione di Danza con me, format ideato dall’Étoile, va in scena nonostante le difficoltà di un 2020 funestato dalla pandemia di Covid 19. “Mai come in un momento come questo – ha detto Roberto Bolle – siamo stati convinti dell’importanza di esserci. In un periodo terribile in cui lo spettacolo, l’arte e il mondo sono paralizzati tenuti in ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 dicembre 2020)va incon me, locon, su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la data di messa inè quella di venerdì 1 gennaio 2021. La Rai ha deciso di iniziare l’anno nuovo con il raffinato spettacolo di arte edel grande ballerino italiano. Prodotto da Rai 1 in collaborazione con da Ballandi e Artesrl, la quarta edizione dicon me, format ideato dall’Étoile, va in scena nonostante le difficoltà di un 2020 funestato dalla pandemia di Covid 19. “Mai come in un momento come questo – ha detto– siamo stati convinti dell’importanza di esserci. In un periodo terribile in cui lo spettacolo, l’arte e il mondo sono paralizzati tenuti in ...

Il nuovo programma in onda su RenzoArboreChannel.Tv si chiama “ Aspettando il vaccino ”. Dopo il successo di “50 Sorrisi da Napoli” (format sulle meraviglie della comicità partenopea nato nella vecchi ...

