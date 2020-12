Omicidio Agitu Gudeta, confessa il collaboratore: violentata prima di ucciderla per uno stipendio non pagato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’ha colpita con un martello, quattro o cinque volte, poi l’ha violentata mentre era ancora a terra agonizzante. A confessarlo è stato Adams Suleimani, 32 anni, ghanese, che stanotte ha raccontato tutti i dettagli dell’Omicidio di Agitu Gudeta, 42 anni, imprenditrice etiope e allevatrice di capre, trovata morta ieri nella sua casa di Frassilongo, in provincia di Trento. Una fine atroce. I sospetti, in realtà, si sono concentrati fin da subito sul giovane che si occupava del pascolo delle capre per l’azienda agricola fondata dalla donna. Ora si trova in carcere. La sua azienda di allevamento Agitu Gudeta, fuggita dall’Etiopia nel 2010, aveva creato la “Capra felice”, un’azienda di allevamento conosciuta in tutta Italia. A Trento, poi, aveva aperto un punto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’ha colpita con un martello, quattro o cinque volte, poi l’hamentre era ancora a terra agonizzante. Arlo è stato Adams Suleimani, 32 anni, ghanese, che stanotte ha raccontato tutti i dettagli dell’di, 42 anni, imprenditrice etiope e allevatrice di capre, trovata morta ieri nella sua casa di Frassilongo, in provincia di Trento. Una fine atroce. I sospetti, in realtà, si sono concentrati fin da subito sul giovane che si occupava del pascolo delle capre per l’azienda agricola fondata dalla donna. Ora si trova in carcere. La sua azienda di allevamento, fuggita dall’Etiopia nel 2010, aveva creato la “Capra felice”, un’azienda di allevamento conosciuta in tutta Italia. A Trento, poi, aveva aperto un punto ...

