Milan, Boban vince la causa: il club dovrà pagare un risarcimento di 5 milioni (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Zvonimir Boban vince la causa contro il Milan dopo il licenziamento nella scorsa stagione: il club dovrà risarcire il croato per 5 milioni Zvonimir Boban era stato licenziato lo scorso febbraio “per giusta causa” al seguito di un’intervista molto critica verso la società. La lotta tra Boban e il Milan è finita in tribunale. La Repubblica riporta la decisione del Tribunale di Milano dopo aver ascoltato anche Maldini e Massara: il Milan dovrà risarcire Boban per un corrispettivo di 5,37 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Zvonimirlacontro ildopo il licenziamento nella scorsa stagione: ilrisarcire il croato per 5Zvonimirera stato licenziato lo scorso febbraio “per giusta” al seguito di un’intervista molto critica verso la società. La lotta trae ilè finita in tribunale. La Repubblica riporta la decisione del Tribunale dio dopo aver ascoltato anche Maldini e Massara: ilrisarcireper un corrispettivo di 5,37di euro. Leggi su Calcionews24.com

capuanogio : Dunque secondo il Tribunale di Milano il licenziamento 'per giusta causa' di #Boban da parte del #Milan, tanto 'per… - FBiasin : 'Nessuna 'giusta causa': #Milan condannato a pagare a #Boban 5,37 milioni'. - GiankarlinoP : RT @FBiasin: 'Nessuna 'giusta causa': #Milan condannato a pagare a #Boban 5,37 milioni'. - MilanWorldForum : Boban vince contro Gazidis. Ascoltati Maldini e Massara -) - Teo__Visma : Il Tribunale del Lavoro di Milano ha deciso che il licenziamento di Zvonimir Boban non è avvenuto per giusta causa… -