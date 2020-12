Maxi focolaio in una scuola materna. Almeno 21 bambini positivi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono 18 gli insegnanti e 21 i bambini risultati positivi al tampone, mentre altri 247 sono stati posti in quarantena. Sono questi i numeri del Maxi focolaio Covid che ha colpito la scuola materna Gianni Rodari di Sedriano, paese alle porte di Milano. E i numeri potrebbero aumentare nelle prossime ore: alcuni dei piccoli alunni si sono infatti già sottoposti al test e si attende l'esito nelle prossime ore. La notizia ha posto subito in allarme in genitori dei bambini che frequentano la scuola materna che hanno accusato: "Le informazioni sono arrivate a scaglioni e in modo confuso". La scuola chiusa da lunedì 28 dicembre La notizia della diffusione del contagio si è diffusa domenica 27 dicembre. Stando a quanto ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono 18 gli insegnanti e 21 irisultatial tampone, mentre altri 247 sono stati posti in quarantena. Sono questi i numeri delCovid che ha colpito laGianni Rodari di Sedriano, paese alle porte di Milano. E i numeri potrebbero aumentare nelle prossime ore: alcuni dei piccoli alunni si sono infatti già sottoposti al test e si attende l'esito nelle prossime ore. La notizia ha posto subito in allarme in genitori deiche frequentano lache hanno accusato: "Le informazioni sono arrivate a scaglioni e in modo confuso". Lachiusa da lunedì 28 dicembre La notizia della diffusione del contagio si è diffusa domenica 27 dicembre. Stando a quanto ...

Un vasto focolaio con 18 insegnanti e 21 bambini positivi, e con 247 altri alunni in quarantena ha portato, nel Milanese, alla chiusura di una scuola materna tra le polemiche dei genitori.

