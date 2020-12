Koei Tecmo nel mirino degli hacker | la società costretta a chiudere i suoi siti ufficiali

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo Capcom, la filiale europea diha subito un attacco informatico. Fortunatamente, sembra che il danno non sia così grave e che non siano trapelate molte informazioni. In un comunicato stampa del 29 dicembre, laha riferito che esiste il rischio che le informazioni di accesso di circa 65.000 account del forum diEurope siano trapelate. La fuga di informazioni potrebbe essere avvenuta a partire dal 25 dicembre. Al momento sono trapelati: Leggi altro...