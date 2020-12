JLo con unicorn hair per chiudere con positività il 2020 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In questo 2020 ci siamo innamorate ancora di più di J-Lo, la quale ha avuto la capacità di sfoggiare una varietà di beauty look, intrattenendoci quasi su base quotidiana con le sue trasformazioni (inclusi molti selfie acqua e sapone). Ma l’ultimo look capelli apparso sul profilo Instagram del suo fidato hair stylist e colorista, Chris Appleton, è davvero stato capace di sorprenderci. Nella foto in questione Jennifer Lopez sfoggia una chioma dalla texture super liscia, ma soprattutto una colorazione unicorn-like che ci mette all’istante di buon umore. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In questo 2020 ci siamo innamorate ancora di più di J-Lo, la quale ha avuto la capacità di sfoggiare una varietà di beauty look, intrattenendoci quasi su base quotidiana con le sue trasformazioni (inclusi molti selfie acqua e sapone). Ma l’ultimo look capelli apparso sul profilo Instagram del suo fidato hair stylist e colorista, Chris Appleton, è davvero stato capace di sorprenderci. Nella foto in questione Jennifer Lopez sfoggia una chioma dalla texture super liscia, ma soprattutto una colorazione unicorn-like che ci mette all’istante di buon umore.

nevrsland : Non io che sto per fare un video con tutti gli zoom delle prove della squadra di Tommaso perché tra Cecilia che bal… - stefyorly : RT @stefyorlando: #redcarpet #festadelcinemadiroma per il film #Hustlers con @JLo #auditoriumparcodellamusica #festadelcinemadiroma2019 abi… - idiripitinti : Ma voi immaginate questi balletti con Selvaggia la JLO di Roma come coreografa? Io si e mi sta salendo la nostalgia… - ilariasweet94 : RT @KSeregni: SAVAGE ROME JLO ORA MANCHI COME NON MAI, TU SÌ CHE CI AVRESTI FATTO VOLARE CON SINGLE LADIES ?? @roma_selvaggia #GFVIP https:/… - KSeregni : SAVAGE ROME JLO ORA MANCHI COME NON MAI, TU SÌ CHE CI AVRESTI FATTO VOLARE CON SINGLE LADIES ?? @roma_selvaggia… -

Ultime Notizie dalla rete : JLo con Jennifer Lopez sulle sue nozze con A-Rod: 'non c'è fretta' Sky Tg24 Il vestito rosso strepitoso indossato da Jennifer Lopez il giorno di Natale ci fa sognare fortissimo

Se avessimo potuto scegliere il vestito dei sogni per Natale 2020, sarebbe stato sicuramente quello rosso indossato da Jennifer Lopez per festeggiare (o forse solo per scattare una meravigliosa foto s ...

Jennifer Lopez, un angelo senza veli nel teaser di “In The Morning”

Jennifer Lopez veste i panni di un angelo senza veli nel teaser del nuovo singolo "In The Morning", che ha già fatto impazzire i fan ...

Se avessimo potuto scegliere il vestito dei sogni per Natale 2020, sarebbe stato sicuramente quello rosso indossato da Jennifer Lopez per festeggiare (o forse solo per scattare una meravigliosa foto s ...Jennifer Lopez veste i panni di un angelo senza veli nel teaser del nuovo singolo "In The Morning", che ha già fatto impazzire i fan ...