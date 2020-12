Covid.zone, è made in Sud l’app per districarsi tra regole e divieti: l’hanno creata 4 ragazzi (due napoletani) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si chiama Covidzone.info la web app che aiuta in modo “gratuito, facile e immediato”, sottolineano i suoi creatori, a orientarsi tra restrizioni, zone e decreti in questo periodo di feste. Il progetto, nato poco dopo il Decreto Natale è della Asusual Lab, lanciata da 4 under 35 del Sud: tra cui due di Brusciano, in provincia di Napoli: Francesca Giannino, 34 anni, laureata in economia alla Federico Secondo di Napoli ma appassionata di programmazione; e Adriano De Marino, 29 anni, laureato alla Parthenope in Scienze Biologiche, attualmente è impegnato in un dottorato di ricerca per l’Università Bicocca. Gli altri due sono Giammarco Vergara e Reda Aissaoui, 34 enni, entrambi ingegneri del software. Qui il video di presentazione A oggi la piattaforma da loro creata da poco più di 10 giorni, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si chiama.info la web app che aiuta in modo “gratuito, facile e immediato”, sottolineano i suoi creatori, a orientarsi tra restrizioni,e decreti in questo periodo di feste. Il progetto, nato poco dopo il Decreto Natale è della Asusual Lab, lanciata da 4 under 35 del Sud: tra cui due di Brusciano, in provincia di Napoli: Francesca Giannino, 34 anni, laureata in economia alla Federico Secondo di Napoli ma appassionata di programmazione; e Adriano De Marino, 29 anni, laureato alla Parthenope in Scienze Biologiche, attualmente è impegnato in un dottorato di ricerca per l’Università Bicocca. Gli altri due sono Giammarco Vergara e Reda Aissaoui, 34 enni, entrambi ingegneri del software. Qui il video di presentazione A oggi la piattaforma da loroda poco più di 10 giorni, ...

