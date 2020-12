Conte: 'non è vero che faccio finta di nulla, lavoro sempre per confronto in maggioranza' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) - Sulle tensioni nella maggioranza, "il presidente del Consiglio che fa finta di nulla è una rappresentazione falsa, tutti i giorni affrontiamo i problemi, gli affari correnti e quelli strategici". Lo ha detto Giuseppe Conte. "Abbiamo avuto n confronto con i vertici, poi sono partiti due tavoli, uno sulle riforme e uno per le politiche economiche e sociali. Quei tavoli sono stati da me coordinati per alimentare il confronto -ha spiegato il premier-. Io sono perchè il confronto sia franco, costante e si risolvano i problemi. Tutti dobbiamo chiarire a cosa miriamo, dove volgiamo andare e cosa ci riproponiamo di ottenere e se ci sono dei malesseri". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) - Sulle tensioni nella, "il presidente del Consiglio che fadiè una rappresentazione falsa, tutti i giorni affrontiamo i problemi, gli affari correnti e quelli strategici". Lo ha detto Giuseppe. "Abbiamo avuto ncon i vertici, poi sono partiti due tavoli, uno sulle riforme e uno per le politiche economiche e sociali. Quei tavoli sono stati da me coordinati per alimentare il-ha spiegato il premier-. Io sono perchè ilsia franco, costante e si risolvano i problemi. Tutti dobbiamo chiarire a cosa miriamo, dove volgiamo andare e cosa ci riproponiamo di ottenere e se ci sono dei malesseri".

