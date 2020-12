Confronto Iv-governo: incontro con Gualtieri non risolutivo, riferiscono esponenti renziani (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ci separa un abisso nel metodo e sui contenuti: non saremo complici di un piano senza ambizione per il futuro del paese, dicono i renziani dopo il tavolo al Mef. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ci separa un abisso nel metodo e sui contenuti: non saremo complici di un piano senza ambizione per il futuro del paese, dicono idopo il tavolo al Mef.

GDS_it : Riforme economiche, #Musumeci: pronti al confronto col governo centrale - FirenzePost : Confronto Iv-governo: incontro con Gualtieri non risolutivo, riferiscono esponenti renziani - GiorgioCarbon12 : RT @Libero_official: 'Confronto serrato e non risolutivo': rapporti sempre più tesi tra i renziani e il governo, dopo il tavolo al Mef che… - filcacisllazio : RT @FilcaCislSicili: Recovery Plan, Filca Cisl: 'Piano regionale bocciato, Musumeci si attivi per confronto strategico con governo nazional… - FemcaSicilia : Finalmente... La Femca Cisl Sicilia pronta al confronto per dare il proprio contributo alla costruzione di una vera… -