Avellino | ordinanza del sindaco Festa | vietati fuochi d’artificio a capodanno

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Ildi, Gianluca, ha firmato l’sindacale n.1590 del 30/12/2020 in cui ordina “il divieto di utilizzo di, petardi, mortaretti e artefici esplodenti in genere, su tutto il territorio comunale, dalle ore 21:00 del 31 dicembre 2020 alle ore 03:00 del 1° gennaio 2021“. Premesso che è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere – si legge nell’– il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell’anno; che, puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti ...