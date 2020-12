Atterrati a Roma e Milano i primi aerei cargo con i vaccini Pfizer: parte la distribuzione in 203 centri – Il video (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È atterrato all’aeroporto di Roma-Ciampino uno dei primi aerei della compagnia tedesca di spedizione Dhl, con a bordo parte delle 470 mila dosi di vaccino Pfizer-Biontech destinate all’Italia. Diversi furgoni, diretti nei punti di somministrazione prescelti, partiranno in mattinata, scortati dalle forze dell’ordine. L’arrivo di ulteriori aerei (in tutto sono nove) è previsto a Milano-Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Ancona Falconara, Bologna, Napoli, Pisa, Venezia e Bari. Le dosi partiranno poi alla volta dei 203 siti di somministrazione, individuati dal governo nelle varie Regioni. Il cargo diretto a Milano-Malpensa è atterrato attorno alle 4 di notte. Il suo carico è stato scortato dalla polizia e dalla Guardia di finanza. Regione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È atterrato all’aeroporto di-Ciampino uno deidella compagnia tedesca di spedizione Dhl, con a bordodelle 470 mila dosi di vaccino-Biontech destinate all’Italia. Diversi furgoni, diretti nei punti di somministrazione prescelti, partiranno in mattinata, scortati dalle forze dell’ordine. L’arrivo di ulteriori(in tutto sono nove) è previsto a-Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Ancona Falconara, Bologna, Napoli, Pisa, Venezia e Bari. Le dosi partiranno poi alla volta dei 203 siti di somministrazione, individuati dal governo nelle varie Regioni. Ildiretto a-Malpensa è atterrato attorno alle 4 di notte. Il suo carico è stato scortato dalla polizia e dalla Guardia di finanza. Regione ...

Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Un carico di vaccini anti-Covid della Pfizer-Biontech è atterrato questa notte intorno all'1.30 all'aeroporto di Milano Malpensa con un aereo cargo Dhl Express. I furgonc ...

Vaccino: atterrati gli aerei con le dosi Pfizer. Inviate alle Regioni sotto scorta

è atterrato all’aeroporto di Roma Ciampino, uno degli aerei della compagnia tedesca di spedizione Dhl, che trasporta una parte delle 470mila dosi del carico di vaccini Pfizer destinato ...

Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Un carico di vaccini anti-Covid della Pfizer-Biontech è atterrato questa notte intorno all'1.30 all'aeroporto di Milano Malpensa con un aereo cargo Dhl Express.