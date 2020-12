Anzio | 72 nuovi casi e 6 vittime nell’ultima settimana Ecco i dati aggiornati

Leggi su ilcorrieredellacitta

Coronavirus al 30 dicembre. "L'Asl Roma 6 comunica che, nella giornata odierna, i cittadini attualmente positivi al coronavirus sono 383, con 16 ricoverati presso strutture ospedaliere. Dai si registrano 66 guariti, 72 di positività e sei persone che, purtroppo, sono decedute. Alle loro Famiglie, la vicinanza della Città di #indossalamascherina e rispetta tutte le direttive" – così in una nota il Sindaco, Candido De Angelis.