Tenta di sgozarre la compagna e rapisce il figlio

(Di martedì 29 dicembre 2020) Redazione Cronache Un uomo di 29 anni ha cercato di sgozzare lae poi è fuggito portando con sé ildi 18 mesi Un uomo di 29 anni ha cercato di sgozzare lae poi è fuggito portando con sé ildi 18 mesi. È successo ieri mattina presto a Vaprio d'Adda, un centro poco lontano da Milano. Il 29enne è poi stato trovato e fermato dai carabinieri. La famiglia, i conviventi sono entrambi italiani, vive in una palazzina di via Baraggia. L'uomo ha ferito la convivente, una giovane di 24 anni, alla gola con un coltello da cucina durante una lite. Poi è scappato con il piccolo in braccio. Si è diretto verso Cassina de' Pecchi, dove abita il fratello. La vittima è stata trovata riversa sul pavimento e in fin di vita poco dopo dal padre, che per fortuna è rientrato quasi immediatamente, ...