‘Sanremo 2021’, sarà un ex volto di ‘Amici’ ad affiancare Amadeus. E tra gli ospiti fissi… (Di martedì 29 dicembre 2020) Mancano ormai soli due mesi al Festival di Sanremo 2021. Il conduttore Amadeus e la sua spalla destra, Fiorello, stanno organizzando il tutto al meglio per evitare che la pandemia possa influenzare negativamente la kermesse. La lista dei 26 Big in gara è già stata annunciata da Amadeus nella serata conclusiva di Sanremo Giovani. Per quanto riguarda il pubblico, si era poi pensato di poter tamponare le persone e permettergli di rimanere confinati su una nave, senza contatti con l’esterno. Durante poi la conferenza stampa di presentazione de L’anno che verrà, il concerto musicale che Amadeus condurrà il 31 dicembre, il conduttore ha svelato anche altri retroscena. In particolare, ecco chi lo affiancherà nella conduzione e chi, invece, sarà ospite fisso: Elodie sarà con me, sarà una ... Leggi su isaechia (Di martedì 29 dicembre 2020) Mancano ormai soli due mesi al Festival di Sanremo 2021. Il conduttoree la sua spalla destra, Fiorello, stanno organizzando il tutto al meglio per evitare che la pandemia possa influenzare negativamente la kermesse. La lista dei 26 Big in gara è già stata annunciata danella serata conclusiva di Sanremo Giovani. Per quanto riguarda il pubblico, si era poi pensato di poter tamponare le persone e permettergli di rimanere confinati su una nave, senza contatti con l’esterno. Durante poi la conferenza stampa di presentazione de L’anno che verrà, il concerto musicale checondurrà il 31 dicembre, il conduttore ha svelato anche altri retroscena. In particolare, ecco chi lo affiancherà nella conduzione e chi, invece,ospite fisso: Elodiecon me,una ...

rockolpoprock : Sanremo 2021 Achille Lauro ospite tutte le sere. Amadeus: 'Sta preparando cose meravigliose' - SkyTG24 : Amadeus: 'A Sanremo 2021 ci saranno anche Elodie e Achille Lauro' - IlContiAndrea : #Sanremo2021, #Amadeus: “La nave servirà per mettere in sicurezza il pubblico. Sul palco tutte le sere Zlatan Ibrah… - IsaeChia : '#Sanremo 2021', ci saranno anche un ex volto di #Amici e un noto calciatore ad affiancare #Amadeus sul palco. E tr… - Spettakolo_mag : La conferma arriva da #Amadeus: @AchilleIDOL ospite fisso di @SanremoRai #Sanremo2021 @Elodiedipa una delle condutt… -