Sabrina: Audrey Hepburn e William Holden, la storia d'amore nata sul set (Di martedì 29 dicembre 2020) Sul set di Sabrina Audrey Hepburn conobbe William Holden, i due si innamorarono subito e diedero inizio alla loro burrascosa storia d'amore. Nel 1954 Audrey Hepburn e William Holden si innamorarono sul set di Sabrina ed ebbero una tumultuosa storia d'amore che culminò quando Holden accettò di lasciare sua moglie e i suoi figli e di sposare l'attrice britannica: questo però non accadde mai a causa di un problema di William. Un libro del 2015, scritto da Edward Z Epstein, rivelò che secondo la Hepburn William era "l'uomo più bello del mondo". I due, sempre secondo lo scrittore, iniziarono ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 dicembre 2020) Sul set diconobbe, i due si innamorarono subito e diedero inizio alla loro burrascosad'. Nel 1954si innamorarono sul set died ebbero una tumultuosad'che culminò quandoaccettò di lasciare sua moglie e i suoi figli e di sposare l'attrice britannica: questo però non accadde mai a causa di un problema di. Un libro del 2015, scritto da Edward Z Epstein, rivelò che secondo laera "l'uomo più bello del mondo". I due, sempre secondo lo scrittore, iniziarono ...

