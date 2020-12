Roma, lo sfogo del tassista: 'Riaprite i bagni pubblici, non sappiamo dove fare pipì' (Di martedì 29 dicembre 2020) Girare per Roma per ore per lavoro, e non sapere dove andare in bagno. Sembra uno scherzo, ma è tutto vero ed è una delle storture legate all'ultimo decreto legge per contenere i contagi da ... Leggi su leggo (Di martedì 29 dicembre 2020) Girare perper ore per lavoro, e non sapereandare in bagno. Sembra uno scherzo, ma è tutto vero ed è una delle storture legate all'ultimo decreto legge per contenere i contagi da ...

mbartolotta63 : @roma_paoletta Purtroppo credo tu abbia ragione. Spiace che vada via ma comprendo e condivido il tuo sfogo - Lia27394996 : breve sfogo personale:immagino sempre come sarebbe stata la mia vita se non fossi nata in un paesino sperduto pieno… - DaniCecchetti : lo sfogo di Fonseca(“sono qui da un anno e mezzo conosco tutti. C’è gente che aspetta che cadiamo per uccidere la R… - eleonora_trotta : Durissimo sfogo di #Fonseca. “Conosco quelli che vogliono il male della #Roma, o chi aspetta un momento negativo pe… - calciomercatoit : ?? VIDEO -