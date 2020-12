Rai fiction inaugura il 2021 con Cristiana Capotondi in ' Chiara Lubich L' amore vince tutto'

(Di martedì 29 dicembre 2020) S'intitola '- L'' il film che il 3 gennaio aprirà la nuova stagione disu Rai Uno ed è un omaggio alla fondatrice del Movimento dei Focolari , in occasione del ...

Rai Fiction e Lux Vide hanno siglato un accordo della durata di otto anni per la coproduzione di Tv movie e miniserie nellambito di una collana dedicata ai Protagonisti del Novecento. Lo hanno conferm ...La trama del film con Cristiana Capotondi La storia è ambientata a Trento nel 1943. Chiara Lubich insegna alle scuole elementari, ma si vede costretta a interrompere la lezione per mettere in salvo i ...