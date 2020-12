Misinto, per il peso della neve crolla un cascinale al confine con Cogliate (Di martedì 29 dicembre 2020) I vigili del fuoco di Lazzate e di Monza sono intervenuti ieri pomeriggio a Misinto, in via Sant’Andrea, per il crollo di un cascinale. A causa della neve si è verificato un crollo parziale di un edificio rurale della frazione Cascina Sant’Andrea, nel cuore del Parco delle Groane a pochi passi dal confine con Cogliate. td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 29 dicembre 2020) I vigili del fuoco di Lazzate e di Monza sono intervenuti ieri pomeriggio a, in via Sant’Andrea, per il crollo di un. A causasi è verificato un crollo parziale di un edificio ruralefrazione Cascina Sant’Andrea, nel cuore del Parco delle Groane a pochi passi dalcon. td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Camion paralizzati e alberi killer

Tante piante cadute nel Parco delle Groane e non solo, veicoli di traverso sulla Milano-Meda e sulla Monza-Saronno con traffico in forte difficoltà per tutta la mattinata. Disagi notevoli sono stati r ...

