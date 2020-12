Milenkovic il giocatore con più minuti giocati nel 2020. Sul podio Danilo e Audero (Di martedì 29 dicembre 2020) Nikola Milenkovic della Fiorentina è stato il giocatore con maggiore minutaggio del 2020, con 2.987 minuti, 34 gare giocate su 35 con la Fiorentina. Sul podio troviamo, al secondo posto Danilo del Bologna, con 2.985 minuti. Al terzo posto il portiere Emil Audero della Sampdoria, con 2970 minuti, così come Marco Silvestri, portiere del Verona, che però rispetto ad Audeto ha disputato una gara in più. Al quinto posto, il primo attaccante, è Andrea Belotti, con 2969 minuti giocati, gli stessi di De Paul dell’Udinese. Nella top ten anche Theo Hernandez con 2890 minuti giocati, Samir Handanovic, con 2880 minuti. Foto: Twitter uff. Fiorentina L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 dicembre 2020) Nikoladella Fiorentina è stato ilcon maggiore minutaggio del, con 2.987, 34 gare giocate su 35 con la Fiorentina. Sultroviamo, al secondo postodel Bologna, con 2.985. Al terzo posto il portiere Emildella Sampdoria, con 2970, così come Marco Silvestri, portiere del Verona, che però rispetto ad Audeto ha disputato una gara in più. Al quinto posto, il primo attaccante, è Andrea Belotti, con 2969, gli stessi di De Paul dell’Udinese. Nella top ten anche Theo Hernandez con 2890, Samir Handanovic, con 2880. Foto: Twitter uff. Fiorentina L'articolo ...

