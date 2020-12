Mattia | giornata storica con avvio campagna vaccinazioni in Asl Rm 5

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 dicembre 2020) Roma – “Ho assistito, questa mattina, all’dellavaccinale nell’ospedale di Palestrina, dove, nel corso della, saranno somministrate 48 dosi ai sanitari vaccinatori, ovvero agli operatori incaricati di procedere alle successive programmate. Proteggere chi e’ in prima linea dal rischio di trasmissione del virus e’ opportuno, infatti, per continuare in sicurezza le attivita’ di immunizzazione”. Cosi’ in una nota Eleonora, presidente della IX Commissione del Consiglio regionale del Lazio. “Ringrazio il direttore generale Giorgio Santonocito per la disponibilita’ di oggi e la puntualita’ del lavoro che sta svolgendo da mesi nella Asl Rm5, dove, lo voglio ricordare, l’ospedale di Palestrina, interamente dedicato ai pazienti Covid, continua a lavorare senza sosta”, ...