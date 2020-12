Mantova | ristoratrice scrive a Conte e invia le foto della merce da buttare

(Di martedì 29 dicembre 2020) La lettera al premier Giuseppena Annarita Nardini: “Siamo persone, non codici Ateco” Una lettera carica di amarezza, delusione e preoccupazione per il futuro. E’ la missiva… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Mantova ristoratrice

La Gazzetta di Mantova

La titolare dell'osteria Al Gallo di via Fernelli invia una missiva al presidente del consiglio: «Siamo persone, non codici Ateco» ...Anche una delegazione di ristoratori della nuova associazione di Cremona e Mantova era presente. Un momento per lanciare un appello al governo che, come è stato ribadito durante il comizio, ha ...