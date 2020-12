Maltempo a Napoli: riaperta via Partenope dopo la terribile mareggiata (GALLERY) (Di martedì 29 dicembre 2020) Maltempo a Napoli: il sindaco Luigi de Magistris annuncia la riapertura di via Partenope dopo che ieri sera il vento e il mare hanno provocato danni alle strade e ai ristoranti sul Lungomare. Una serata terribile quella di ieri sera, lunedì 28 dicembre, sul fronte Maltempo a Napoli, visto che il vento e le onde Leggi su 2anews (Di martedì 29 dicembre 2020): il sindaco Luigi de Magistris annuncia la riapertura di viache ieri sera il vento e il mare hanno provocato danni alle strade e ai ristoranti sul Lungomare. Una serataquella di ieri sera, lunedì 28 dicembre, sul fronte, visto che il vento e le onde

