Industria calzaturiera | giù l’export in Campania | -42 | 4% nei primi 9 mesi In calo imprese -13 e addetti -108

(Di martedì 29 dicembre 2020) Il comparto calzaturiero in Italia ha sperimentato nel terzo trimestre dinamiche un po’ meno sfavorevoli, ma comunque ancora non positive. E’ quanto emerge dai dati elaborati dal Centro Studi di ConfModa per Assocalzaturifici, che evidenziano nel periodo esaminato cali a doppia cifra nel fatturato delle aziende raggiunte dall’indagine (-26,6%). Solo il 14% degli intervistati ha dichiarato di aver superato, o quantomeno eguagliato, il fatturato del terzo trimestre 2019, mentre più della metà del panel ha denunciato uncompreso tra il -20 e il -50%. Dati che trovano riscontro nell’indice della produzionele di Istat, che ha registrato in luglio-settembre un -17,4%. Ilda inizio anno resta considerevole, in tutte le variabili. in foto Siro Badon“I dati cumulati dei9 ...