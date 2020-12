Il Paradiso delle Signore ‘sospeso’, perché non va in onda? (Di martedì 29 dicembre 2020) perché non va in onda il Paradiso delle Signore e sopratutto quando rivedremo i nuovi episodi della soap? Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate. Il Paradiso delle Signore è una delle serie più amate di sempre, per questo il pubblico a casa non vede l’ora di scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi. Ma dove siamo rimasti? Negli ultimi episodi abbiamo visto che Beatrice è sempre più vicina a Vittorio e il timore è che questo possa mettere a repentaglio il matrimonio con Marta. Federico deve districarsi tra Silvia, Umberto e Luciano, e a turbarlo ancora di più ci ha pensato il padre naturale con un regalo inatteso: dei gemelli con le iniziali FG, Federico Guarneri. Agnese è costretta a lasciare Milano alla volta di ... Leggi su chenews (Di martedì 29 dicembre 2020)non va inile sopratutto quando rivedremo i nuovi episodi della soap? Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate. Ilè unaserie più amate di sempre, per questo il pubblico a casa non vede l’ora di scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi. Ma dove siamo rimasti? Negli ultimi episodi abbiamo visto che Beatrice è sempre più vicina a Vittorio e il timore è che questo possa mettere a repentaglio il matrimonio con Marta. Federico deve districarsi tra Silvia, Umberto e Luciano, e a turbarlo ancora di più ci ha pensato il padre naturale con un regalo inatteso: dei gemelli con le iniziali FG, Federico Guarneri. Agnese è costretta a lasciare Milano alla volta di ...

