Giulia Michelini, antidiva per scelta (Di martedì 29 dicembre 2020) Giulia Michelini ha 35 anni, e le manca poco per compierne 20 di cinema. Occhi profondi, scuri, talento versatile, e non solo perché fisicamente è perfetta nel ruolo della diciottenne come in quello della quarantenne. Tra tv e grande schermo in oltre 15 anni di carriera ha alternato serie tv popolari, commedie, film corali, da record al botteghino e persino sedute psicanalitiche. Ma il ruolo per cui le capita di essere ancora fermata per strada – e a cui probabilmente è più legata – è quello di Rosy Abate, il personaggio nato nel 2009 in Squadra antimafia e poi diventato talmente tanto amato (o odiato) da essere diventato il protagonista di uno spinoff di due stagioni (con punte di oltre 6 milioni di spettatori). Leggi su vanityfair (Di martedì 29 dicembre 2020) Giulia Michelini ha 35 anni, e le manca poco per compierne 20 di cinema. Occhi profondi, scuri, talento versatile, e non solo perché fisicamente è perfetta nel ruolo della diciottenne come in quello della quarantenne. Tra tv e grande schermo in oltre 15 anni di carriera ha alternato serie tv popolari, commedie, film corali, da record al botteghino e persino sedute psicanalitiche. Ma il ruolo per cui le capita di essere ancora fermata per strada – e a cui probabilmente è più legata – è quello di Rosy Abate, il personaggio nato nel 2009 in Squadra antimafia e poi diventato talmente tanto amato (o odiato) da essere diventato il protagonista di uno spinoff di due stagioni (con punte di oltre 6 milioni di spettatori).

LuciaFerraroEM : RT @hoplessforlove: comunque stavo cercando un video nella pagina gregorelli ed ho notato il like di giulia michelini ad un video, e niente… - maccario_marta : RT @hoplessforlove: comunque stavo cercando un video nella pagina gregorelli ed ho notato il like di giulia michelini ad un video, e niente… - hoplessforlove : comunque stavo cercando un video nella pagina gregorelli ed ho notato il like di giulia michelini ad un video, e ni… - MauroMentore : @gioveron Visto ieri sera. Si è lasciato guardare molto bene. Il cast è stellare, e conferma tutte le sue qualità.… - TaniuzzaCalabra : Giulia Michelini in Tutti per 1 1 per tutti è fantastica @SkyItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Michelini Giulia Michelini, antidiva per scelta Vanity Fair.it Film di Natale, il ritorno dei tre Moschettieri di Giovanni Veronesi

“Tutti per 1 – 1 per tutti” è il nuovo film diretto da Giovanni Veronesi per Sky con Pierfrancesco Favino, Margherita Buy, Valerio Mastrandrea e Giulia Michelini ...

Stream / Clooney stellare e D’Artagnan Favino

THE MIDNIGHT SKY di George Clooney (durata 122’ guarda il trailer) con George Clooney, Felicity Jones, Kyle Chandler, David Oyelowo, Sophie Rundle, Tiffany Boome, Ethan PeckGiudizio: *** su 5Su Netfli ...

“Tutti per 1 – 1 per tutti” è il nuovo film diretto da Giovanni Veronesi per Sky con Pierfrancesco Favino, Margherita Buy, Valerio Mastrandrea e Giulia Michelini ...THE MIDNIGHT SKY di George Clooney (durata 122’ guarda il trailer) con George Clooney, Felicity Jones, Kyle Chandler, David Oyelowo, Sophie Rundle, Tiffany Boome, Ethan PeckGiudizio: *** su 5Su Netfli ...