Calciomercato Palermo, caccia ai rinforzi: da Di Gaudio e Caccetta a Romulo, i nomi nel mirino (Di martedì 29 dicembre 2020) E' tempo di valutazioni e di setacciare il mercato alla ricerca di nuovi rinforzi da mettere a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia."La ridda di voci su calciatori più o meno appetibili per il Palermo è già iniziata", scrive l'edizione odierna de 'La Repubblica'. E i nomi sono ricorrenti: chi è stato accostato ancora una volta al club di viale del Fante in vista della sessione invernale di Calciomercato sono, infatti, Michele Vano e Antonio Di Gaudio.Il primo, che in quel di Mantova non è riuscito ad inserirsi al meglio, lascerà con ogni probabilità la Lombardia. E per lui vi sarebbe già la fila. L'attaccante classe 1991 piace a Palermo e Bari, ma sarebbe finito nel mirino anche di Padova, Triestina, Perugia, Pro Vercelli e Catania. Per quanto riguarda Di ... Leggi su mediagol (Di martedì 29 dicembre 2020) E' tempo di valutazioni e di setacciare il mercato alla ricerca di nuovida mettere a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia."La ridda di voci su calciatori più o meno appetibili per ilè già iniziata", scrive l'edizione odierna de 'La Repubblica'. E isono ricorrenti: chi è stato accostato ancora una volta al club di viale del Fante in vista della sessione invernale disono, infatti, Michele Vano e Antonio Di.Il primo, che in quel di Mantova non è riuscito ad inserirsi al meglio, lascerà con ogni probabilità la Lombardia. E per lui vi sarebbe già la fila. L'attaccante classe 1991 piace ae Bari, ma sarebbe finito nelanche di Padova, Triestina, Perugia, Pro Vercelli e Catania. Per quanto riguarda Di ...

