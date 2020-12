Bufera sul medico no-vax: «Il vaccino anti-Covid è acqua di fogna e un attentato alla salute» (Di martedì 29 dicembre 2020) Il vaccino anti-Covid “è acqua di fogna” e la campagna di immunizzazioni «un attentato alla salute, sono andato alla Camera e al Senato a dirlo». Così all’Adnkronos salute Pasquale Mario Bacco, medico legale e ricercatore, componente dell’associazione “L’Eretico”, cavalca il fronte anti-vaccinazioni. Un tema molto delicato quello del vaccino che deve essere affrontato con argomentazioni scientifiche e non con battute. Parole le sue che provocano polemiche. «Io, come molti colleghi, non mi vaccinerò», aggiunge. «Non ho paura di essere radiato, anche perché l’Ordine dei medici è solo un tribunale dell’inquisizione». Bacco è iscritto all’Omceo di Salerno ma è sotto ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 dicembre 2020) Il“èdi” e la campagna di immunizzazioni «un, sono andatoCamera e al Senato a dirlo». Così all’AdnkronosPasquale Mario Bacco,legale e ricercatore, componente dell’associazione “L’Eretico”, cavalca il fronte-vaccinazioni. Un tema molto delicato quello delche deve essere affrontato con argomentazioni scientifiche e non con battute. Parole le sue che provocano polemiche. «Io, come molti colleghi, non mi vaccinerò», aggiunge. «Non ho paura di essere radiato, anche perché l’Ordine dei medici è solo un tribunale dell’inquisizione». Bacco è iscritto all’Omceo di Salerno ma è sotto ...

