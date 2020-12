Arrestato 52enne, deve scontare un anno e tre mesi di reclusione (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma – Aveva un mandato di cattura, dovendo espiare tre anni e 1 mese di reclusione per reati contro il patrimonio, stupefacenti ed armi: il ricercato, un 52enne italiano, e’ stato rintracciato ed Arrestato dalla pattuglia della Polizia Ferroviaria nella stazione di San Pietro. Gli agenti hanno controllato l’uomo che e’ risultato destinatario di un provvedimento di cattura emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. L’Arrestato, dopo gli accertamenti di rito, e’ stato condotto presso la Casa di reclusione di Frosinone. Leggi su romadailynews (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma – Aveva un mandato di cattura, dovendo espiare tre anni e 1 mese diper reati contro il patrimonio, stupefacenti ed armi: il ricercato, unitaliano, e’ stato rintracciato eddalla pattuglia della Polizia Ferroviaria nella stazione di San Pietro. Gli agenti hcontrollato l’uomo che e’ risultato destinatario di un provvedimento di cattura emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. L’, dopo gli accertamenti di rito, e’ stato condotto presso la Casa didi Frosinone.

