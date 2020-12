Apex Legends - Stagione 7 approfondisce i personaggi del gioco con un nuovo video (Di martedì 29 dicembre 2020) Attraverso un comunicato stampa, Respawn ha pubblicato un nuovo video di Apex Legends che approfondisce il cast di personaggi unici e diversificati del videogioco. Nell'ultimo video "Storie di Frontiera - Fight Night", Pathfinder scopre l'identità del suo misterioso creatore e il motivo per cui la Mobile Robotic Versatile Entity (MRVN) ha scelto lo scout per gli Apex Games. In questo trailer neo-noir, Pathfinder è affiancato da Victor Maldera, l'ex ufficiale diventato guardia di sicurezza, per ingaggiare la task force d'élite di Malta City e sconfiggere Alexander Nox, noto anche come Caustic. Apex Legends Stagione 7 - Ascensione ha portato gli Apex ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 dicembre 2020) Attraverso un comunicato stampa, Respawn ha pubblicato undicheil cast diunici e diversificati del. Nell'ultimo"Storie di Frontiera - Fight Night", Pathfinder scopre l'identità del suo misterioso creatore e il motivo per cui la Mobile Robotic Versatile Entity (MRVN) ha scelto lo scout per gliGames. In questo trailer neo-noir, Pathfinder è affiancato da Victor Maldera, l'ex ufficiale diventato guardia di sicurezza, per ingaggiare la task force d'élite di Malta City e sconfiggere Alexander Nox, noto anche come Caustic.7 - Ascensione ha portato gli...

Attraverso un comunicato stampa, Respawn ha pubblicato un nuovo video di Apex Legends che approfondisce il cast di personaggi unici e diversificati del videogioco. Nell'ultimo video "Storie di Frontie ...

Respawn ha rilasciato un nuovo video di Apex Legends che approfondisce il cast di personaggi unici e diversificati del videogioco.

