Un Posto al Sole, anticipazioni: la soap festeggia Capodanno con un doppio episodio (Di lunedì 28 dicembre 2020) Patrizio Rispo in Un Posto al Sole Ultima settimana dell'anno in compagnia di Un Posto al Sole. La soap di Rai3, come di consueto, il 31 dicembre non andrà in onda per lasciare spazio in palinsesto al messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'appuntamento con Upas verrà prontamente recuperato il giorno successivo. Il 1° gennaio, infatti, a partire dalle 20.30, verranno trasmessi due episodi. Di seguito le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 28 dicembre a venerdì 1° gennaio in access prime time su Rai3. Un Posto al Sole – anticipazioni puntata 5596 – Lunedì 28 dicembre 2020 Dopo la fine della sua storia con Serena, Leonardo sembra essersi lasciato andare ed ora cerca nuovamente l'aiuto ...

