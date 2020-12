Troppa neve | disagi lungo le strade Due incidenti a Pumenengo e Bonate

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Si segnalanodiversedella provincia: rallentamenti a causa dellasulla statale 42 della Valle Cavallina ma anche a Cisano e in direzione valli. Bloccato l’ingresso in autostrada a Bergamo.

repubblica : Troppa neve sul vialetto di casa: invece di spazzarla utilizza un lanciafiamme - MauGandolfi : @_LeChat_Noir Sì, ma casa che c’è troppa neve. Cerco di tirare fuori la gente dalla galera, o di far sì che non ci entri. - Danireport : RT @Tommy_Rabbit: Troppa neve, la protezione civile chiude Twitter. - Tommy_Rabbit : Troppa neve, la protezione civile chiude Twitter. - stabiae58 : Il risveglio dell'albero del giardino di fronte. Troppa neve su i suoi rami e allora...oplà se la scrolla di dosso.… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppa neve

L'Eco di Bergamo

Quale miglior regalo di Natale per una leggenda dei Rallye? Al vincitore del "Monte-Carlo" 1967 è stata recapitata a casa sua in Finlandia una Mini Cooper con cui tornare a lanciarsi nelle foreste inn ...Grazie della testimonianza, dr De Simone. Concordo. Unico appunto: non credo che l’EMA (Agenzia Europea dei Medicinali) stia “perdendo tempo”. La decisione sul vaccino Pfizer/BionTech è stata anticipa ...